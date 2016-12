Completamento Sa-Rc, Armani: «Non abbandoneremo la strada a se stessa»

1 / 2

continua →

«Quando il governo ci ha dato la scadenza per il completamento dei lavori entro la fine di quest'anno ci ha colto anche un attimo di sorpresa. Ma avere un obiettivo chiaro ci ha permesso di esprimerci al meglio. Come spesso succede a noi italiani, quando abbiamo delle sfide difficili spesso riusciamo a vincerle». È il presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani a commentare il completamento dei lavori sulla Salerno-Reggio Calabria sul pullman che lo sta portando all'inaugurazione dell'ultimo tratto. «Avevamo come scadenza un anno in più, ma il lavoro di tutte le persone di Anas ci ha fatto raggiungere un grande risultato.

Adesso il nostro prossimo obiettivo è quello di essere sempre su queste strade e di non lasciarle incustodite dopo averle completate. Non stiamo inaugurando una strada che poi verrà abbandonata a se stessa. Essere costantemente sulle strade è quasi più importante di avere strade nuove». Armani è determinato a far diventare la Salerno-Reggio Calabria un fiore all'occhiello della rete viaria italiana con il progetto della smart road che permetterà ai veicoli di nuova generazione di viaggiare anche senza pilota. I primi cento chilometri potrebbero già essere percorsi ma si attendono gli ultimi test.

COMPLETAMENTO A3 TUTTE LE FOTO