Compleanno di Angela Celentano: la famiglia la ricorda su Facebook

Oggi sarebbe stato il suo 27esimo compleanno e i genitori hanno voluto ricordarla con un post su Facebook. Si tratta di Angela Celentano, scomparsa 24 anni fa sul Monte Faito e di cui non si hanno più notizie da allora. I genitori hanno scritto un post sul social nel giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno, lasciando accesa la fiammella della speranza di poterla riabbracciare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post su Facebook

“Oggi compi 27 anni. Sì, compi. Perché in noi è sempre e ancora viva la speranza di poterti rivedere e riabbracciare un giorno. Sicuramente tante cose sono cambiate, tante cose sono successe, ma il tuo ricordo è sempre vivo in noi. Conserviamo gelosamente ogni cosa ed ogni ricordo che ci lega a te: il tuo modo di parlare, il tuo modo di correre, la tua curiosità, la tua risata, i tuoi occhietti vispi, le tue espressioni. Ogni cosa di te è impressa dentro di noi e nulla potrà mai portarci via questo, almeno questo. Andiamo avanti, con la forza di Dio dentro, pensando che ogni giorno che passa è un giorno in meno a quello in cui ci rivedremo. Siamo sempre qui, sorellina. E oggi i nostri migliori auguri vanno a te. Ti vogliamo bene. La tua famiglia”. Angela scomparve all'età di 3 anni, il 10 agosto 1996. Negli anni le ricerche non si sono mai fermate e spesso sono state alimentate false speranze. La famiglia però non si arrende.