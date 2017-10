Caos Anm: il trasporto pubblico "sta crollando" ma in commissione nessuno se ne accorge

A nulla, lo diciamo subito, è servita la commissione consiliare di questa mattina, una commissione congiunta Mobilità e Bilancio, che prevedeva la presenza dell'assessore ai trasporti Calabrese, dell'amministratore delegato Anm Maglione e dell'assessore al bilancio Panini - quest'ultimo mai arrivato in commissione per aver perso l'aereo che doveva riportarlo a Napoli in mattinata. L'orario segnalato sul sito del Comune di Napoli, le 10:00, è stato primo motivo di confronto serrato tra i consiglieri Moretto e Lebro e il presidente di commissione Simeone. Dopo aver constatato l'assenza di gran parte dei componenti della commissione Bilancio, e dell'assessore di riferimento Panini, i consiglieri Lebro e Moretto hanno abbandonato la sala. Moretto in particolare ha dichiarato: "Noi non possiamo interloquire con i tecnici ma dobbiamo fare riferimento all'assessore Panini. Se non c'è è tutto inutile. Per salvare Anm ci vogliono soldi liquidi, invece intenzione del sindaco e della Giunta è dare ossigeno alla partecipata fino al 2019 e poi si vedrà. Non ci stiamo".

"Le commissioni non funzionano bene", ha dovuto amaramente ammettere Simeone. Dopo una decina di obiezioni sull'ordine del giorno e una votazione, la commissione è stata rinviata a giovedì prossimo - prima non si poteva. A questo punto, alla superflua presenza di decine di consiglieri, l'assessore Calabrese e l'amministratore di Anm Maglione si sono confrontati per cinque minuti, ribadendo quello che sostanzialmente già si sapeva. "Vogliamo salvaguardare i posti di lavoro e migliorare l'efficienza di Anm", ha dichiarato Calabrese, che ha sottolineato: "Personalmente voglio guardare a lungo termine, non voglio trovarmi fra sei mesi a discutere di un nuovo piano di salvataggio". A questo punto, inviperito per l'affermazione di Calabrese, il presidente Simeone ha dichiarato chiusa la commissione. "Non si può dire: 'fra sei mesi non voglio trovarmi qui'. Sei mesi fa Calabrese ha firmato il piano di salvataggio, la cosa è preoccupante".

Tutto giusto, tutto inutile.