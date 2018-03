“Violentata dal titolare del negozio”: la denuncia di una commessa 18enne

Ha 18 anni, fa la commessa in un negozio a Poggioreale. Ha denunciato di essere stata violentata dal suo datore di lavoro lo scorso mercoledì sera.

A raccontare la terribile vicenda è il Mattino. La ragazza, spaventata, ha riflettuto un'intera notte sul da farsi. Poi, accompagnata dai genitori al Loreto Mare, ha denunciato tutto alle forze dell'ordine. È stata sottoposta alle cure dei medici dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia (la prognosi per lei è di 19 giorni) ed ha ricevuto l’assistenza dello sportello anti-violenza.

Lavorava in quel negozio da alcuni mesi, non aveva mai avuto problemi né avvertito alcun pericolo. Poi lo scorso mercoledì, in coincidenza con l'orario di chiusura, si è ritrovata in trappola con il suo aguzzino. Non ha potuto fare nulla per liberarsi, l'uomo ha approfittato di lei con la forza.

Sulla vicenda indagheranno le forze dell'ordine.