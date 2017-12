Commercianti contro il mercatino di piazza Carità: rissa sfiorata

È bagarre in piazza Carità, dove monta la protesta dei commercianti del posto, in gran parte riuniti nel Consorzio Toledo Spaccanapoli. Il motivo del contendere è il mercatino degli ambulanti con i loro stand allestiti nell'area pedonale. A darne notizia è il Mattino.

"Piazza Carità è stata letteralmente invasa da 44 stand di operatori del settore fieristico – spiega Rosario Ferrara, presidente del Consorzio - e il risultato è stato che molte delle attività in sede fissa sono totalmente scomparse dalla vista dei fruitori della strada. Molti di noi rischiano addirittura di non poter sostenere gli stipendi". La richiesta è di "un confronto con il Comune e una distribuzione più logica degli spazi occupati".

Ferrara aveva già scritto all'assessore al Commercio Enrico Panini in ottobre, chiedendo "di procedere con un’autorizzazione leggera e poco invasiva per dare agli esercenti, dopo un altro anno terribile sotto l'aspetto dei consumi, la possibilità nell'ambito delle festività natalizie di compensare le perdite subite dalla crisi". Invece si è passati in questi giorni ad "una serie di scontri verbali tra gli ambulanti e i negozianti in sede fissa sfiorando la rissa".