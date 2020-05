Coronavirus, protesta tra i commercianti di Chiaia: "Non riapriamo"

A Chiaia, nel quartiere dello shopping di pregio della città di Napoli, i commercianti si ribellano. Sono in molti - come documentato dal fotoreportage Ansa - ad aver esposto alle vetrine i cartelli "Io non riapro". Alcune tra le attività riportate potrebbero in effetti - secondo gli ultimi orientamenti governativi - riaprire dal 18 maggio, ma non sembrano intenzionati a farlo.

I commercianti chiedono aiuti concreti e immediati per il settore.