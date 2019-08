Commerciante colpito mortalmente da un cornicione, targa commemorativa in via Duomo

E' stata approvata in commissione consultiva per la Toponomastica cittadina presieduta dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su proposta dello stesso sindaco, l'installazione di una targa commemorativa in ricordo del commerciante Rosario Padolino, morto l'8 giugno dopo essere stato colpito da un calcinaccio staccatosi da un edificio di via Duomo.

Targa commemorativa

La targa in ricordo del 66enne sarà apposta sulla facciata del palazzo al civico n. 202, dove si trova il negozio del commerciante (a poche centinaia di metri dal luogo della sciagura). "E' un atto fortemente sentito dall'Amministrazione per ricordare lo storico commerciante di via Duomo che negli anni si è distinto per numerose battaglie a favore del commercio e della riqualificazione della stessa strada", recita la nota del comune.

Avvocato vittima della camorra

Approvata anche, su proposta dell'assessore ai Giovani e al Patrimonio, con delega alla Toponomastica Alessandra Clemente, l'intitolazione di una strada a Marcello Torre, avvocato, sindaco di Pagani ucciso l'11 dicembre 1980 dalla camorra. Il suo delitto rimase impunito sino al 2002 quando furono condannati esecutore e mandante.