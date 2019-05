Offese alla piccola Noemi su Facebook: “Deve morire”

Può diventare il dramma che coinvolge una bambina di quattro anni e un'intera comunità motivo di disputa tra tifoserie di calcio? Sembrerebbe di sì nell'epoca dei social network che danno il diritto di parola anche a chi non lo meriterebbe. Così capita che sulla pagina del Cagliari Calcio vengano pubblicati dei commenti nei quali si augura la morte alla piccola Noemi e a tutti i bambini napoletani.

I commenti

“Spero che crepi quella bambina che hanno sparato... una napoletana di meno”. “Siete la feccia dell'Italia, siete morti di fame, senza lavoro, puzzate. Ma perché non fate una bella guerra tra di voi, così sparano anche altri bambini. Il male va curato subito”. Questi i due commenti, ripuliti da punteggiatura e ortografia a dir poco zoppicante, che stanno facendo il giro del web provocando l'indignazione di utenti da tutta Italia. Una madre napoletana ha anche scritto al Cagliari Calcio per segnalare l'accaduto.

La lettera della donna

“Buonasera sono una mamma napoletana faccio appello a tutti colore che considerano il calcio come me cioè uno sport che unisce che insegna i valori dell'essere squadra dentro e fuori dal campo. Ieri sera è successa una cosa gravissima un tifoso del Cagliari ha augurato la morte di una bimba di tre anni la cui colpa è stato solo quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Come mamma, come donna, come insegnante, come essere umano sono aberrata da questa dichiarazione che spero non passi inosservata alla vostra società poiché immagino che qualunque essere umano si vergogni di far parte della stessa umanità di questa persona. Cordiali saluti da Napoli”. Una bestialità per la quale ci si augura che le autorità competenti prendano immediati provvedimenti.