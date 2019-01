Alex, le condizioni del bimbo ad un mese dall'intervento

Dita incrociate, in attesa di una buona notizia. Sono in tantissimi a chiedersi, in questi giorni, come stia il piccolo Alex Maria Montresor.

Affetto da una patologia rara per cui si era mosso tutto il Paese alla ricerca di un donatore compatibile di staminali emopoietiche, il piccolo di origine napoletana è stato operato quasi un mese fa, lo scorso 21 dicembre.

All'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma i medici gli hanno trapiantato le cellule di uno dei genitori, il donatore maggiormente compatibile trovato dopo una lunga ricerca. L'intervento non poteva essere ulteriormente posticipato, era necessario per fare salva la vita al piccolo.

Il percorso trapiantologico sta per completarsi proprio in questi giorni, da qui alla fine di questo mese. Come spiegato da fonti vicine alla famiglia, il bimbo è stazionario. e si attende la fine di gennaio per sapere con una certa affidabilità se il trapianto è andato a buon fine.