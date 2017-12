Paura per don Riboldi: "Notizie non confortanti sulla sua salute"

Ore di ansia per la salute di don Antonio Riboldi. Novantaquattro anni, prima come parroco in Sicilia e poi per 19 anni alla guida della diocesi di Napoli è stato in prima linea nella lotta alla malavita organizzata.

L'allarme sulle sue condizioni è stato lanciato dal profilo Facebook della diocesi di Acerra, del vescovo Antonio Di Donna. "Da Stresa, da dove si trova dall'estate scorsa - viene scritto - giungono notizie non confortanti sulle condizioni di salute di mons. Antonio Riboldi. Invito tutti i fedeli a pregare per lui".

Monsignor Antonio Riboldi è dal 2015 cittadino onorario del Comune di Acerra.