Lutto a Pozzuoli, 33enne si toglie la vita

Lutto a Pozzuoli per la morte di Raffaele Borrelli, che da tempo lavorava nel noto locale di Varcaturo, il Sea Legend. Il 33enne si è tolto la vita in casa, dove viveva con la compagna, che ha subito chiamato i carabinieri, una volta rientrata in casa. Disposta l'autopsia. Borrelli avrebbe lasciato un biglietto alla ragazza nel quale si scuserebbe per il suo gesto. Tanti i messaggi di cordoglio di quanti lo avevano conosciuto, rimasti increduli per quanto accaduto.

Il Sea Legend è rimasto chiuso in segno di lutto per la morte prematura del giovane.