Battaglia al Covid-19, l'invito: "La Campania sa fare squadra. Doniamo"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha diffuso via social un messaggio per invitare a sostenere gli sforzi di chi sta affrontando in prima linea la battaglia al Coronavirus.

"Grazie alle associazioni, alle imprese e ai cittadini che in questi giorni stanno effettuando donazioni in danaro per sostenere gli acquisti di apparecchiature e dispositivi medicali utili al potenziamento delle strutture sanitarie regionali necessarie a fronteggiare lo stato di crisi - ha scritto il governatore - Per contribuire alla raccolta fondi si può utilizzare il conto intestato alla Regione Campania: IBAN IT38V0306903496100000046030 Causale: "COVID-19 DONAZIONE".".

"La Campania sa fare squadra - è il messaggio - Doniamo".