Vigili del Fuoco di Napoli, Ennio Aquilino nuovo comandante

Sposato, con due figli adolescenti, Ennio Aquilino è il nuovo comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco di Napoli.

Il 53enne arriva a Napoli da Venezia dove è stato al comando dei caschi rossi per circa due anni, è molto noto in tutta Italia per la competenza e la capacità di gestire le situazioni più critiche mostrata sul campo: è stato infatti al comando de L’Aquila, in prima linea per le emergenze sisma e neve, ha coordinato i soccorsi ai passeggeri della Costa Concordia naufragata all’isola del Giglio nel 2012, oltre che il gruppo di aiuti italiani in occasione del terremoto ad Haiti.

Di Napoli il comandante Aquilino dice che “è fantastica”, sia pure con tutti i suoi problemi e difficoltà. Per la nostra città aggiunge di avere “progetti per cui ci sarà il tempo”. Soprattutto, considera l’incarico “una sfida per migliorare ulteriormente un servizio già di eccellenza, considerato che il comando è tra i primi in Italia per numero di interventi”.

