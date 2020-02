Coronavirus in crociera, capitano sorrentino: "Momenti delicati e di tensione"

Va avanti l'odissea dei crocieristi della "Diamond Princess", la nave bloccata in quarantena nel porto di Yokohama in Giappone per numerosi casi di coronavirus a bordo. Il capitano, Gennaro Arma, è di Sant'Agnello, e due marittimi sono di Meta di Sorrento.

L'intera penisola sorrentina sta seguendo con apprensione la vicenda.

Piergiorgio Sacrestano, sindaco della città sorrentina dove vive la famiglia di Arma, ha sottolineato che sono "Sono momenti delicati e di tensione, lasciamo tranquilla la famiglia".

"Tuteliamo la loro privacy - va avanti il sindaco - La signora Mariana proviene da una famiglia di marittimi, io conosco il padre, e tutti i parenti. È gente di mare abituata ad affrontare mille peripezie. Ma ora hanno bisogno di pace. Io ho trasmesso loro il mio pensiero di vicinanza e di solidarietà".