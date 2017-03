In coma dopo un incidente, i familiari: "Aiutateci a curarlo"

La sera del 28 gennaio un 15enne ha subito un grave incidente stradale in via Epomeo e da allora è entrato in coma. "Tutta colpa di una inversione a U improvvisa e all'assenza dell'illuminazione", rivela a NapoliToday Ciro Polverino, cugino del 15enne.

Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sanpaolo e da quel giorno è entrato in coma per emorragia cerebrale.

"Sin dal primo momento la situazione era grave. I medici dicono che il ragazzo non è operabile. Dopo la prima settimana ci è stato comunicato che l'ospedale non era adatto a gestire la situazione in cui versava mio cugino quindi bisognava trasferirlo in una struttura di Telese. Martedì è stato portato in questo centro ma lo hanno riportato all'ospedale San Paolo perché non c'è un respiratore adatto a lui. Durante il viaggio stava rischiando di morire. Dal giorno dell'incidente mio cugino versa in condizioni pietose e gravissime. Ad oggi nessuno è riuscito a trovare strutture adatte ad ospitarlo. Chiediamo aiuto a chiunque possa aiutarci, prima che sia troppo tardi", conclude Ciro.