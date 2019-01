Ragazzini riversi nel vomito e soccorsi da una coppia: emergenza abuso tra i minori

“Notte da incubo per una coppia di napoletani che si sono imbattuti prima in via Imbriani e poi in via Carducci in scene raccapriccianti. In via Imbriani una ragazza minorenne riversa a terra si rotolava e si lamentava in balia di alcool e droga, mentre subito dopo in via Carducci un ragazzino steso sull’asfalto era ricoperto di vomito e in assoluto stato di incoscienza. Con l’arrivo dei carabinieri i due ragazzi sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. E’ emergenza alcool tra i giovanissimi, anche la notte di Capodanno erano molti i ragazzini completamente ubriachi e disfatti dall’alcool in giro per locali e veglioni. Vengano multati o anche chiusi gli esercenti commerciali e i gestori dei locali senza scrupoli che vendono ai minori bevande alcooliche mettendo a repentaglio le loro vite”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Simioli, speaker radiofonico, commentando il post su Facebook della coppia ha prestato soccorso ai ragazzi malconci.

“Il consumo di alcool è drammaticamente in crescita tra i minori, ha aggiunto il consigliere Borrelli, proprio durante il week end si registra l’escalation di casi che deve far alzare l’asticella di attenzione. Anche i genitori siano più vigili e attenti. E' inaccettabile che si consenta a un minorenne di rimanere per strada fino a tarda notte in assenza di qualunque forma di controllo. Soprattutto denuncino chi riduce i loro figli in fin di vita aiutando le forze dell'ordine a identificare chi gli fornisce droghe o alcool”.