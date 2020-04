Coltello e tirapugni in tasca: denunciato anche un minorenne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato a piazza Nolana due persone che scambiavano qualcosa in cambio di una banconota e, alla loro vista, si sono date alla fuga. I poliziotti le hanno bloccate trovandole in possesso di un pezzo di hashish per un peso complessivo di circa 44 grammi e della somma di 58 euro.

Un 50enne di Sarno e un 23enne pakistano irregolare sul territorio nazionale, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello stesso pomeriggio gli agenti hanno controllato due uomini a via Cesare Rossaroll trovando addosso a uno di loro un tirapugni mentre all’altro un coltello a serramanico lungo 11 cm. Il 32enne e il 17enne, napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le quattro persone sono state anche sanzionate per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.

