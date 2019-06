Finto mendicante punta coltello contro i passanti: "Non riesco a denunciarlo"

Paura sul corso Umberto, un uomo sui 35-40 anni ha iniziato a minacciare i passanti con un coltello nascosto nel marsupio.

A denunciare l'accaduto a NapoliToday è il giornalista Ciro Oliviero: "Quest'uomo ha un bermuda e un marsupio, con capelli a spina castani. Ti avvicina come se fosse un mendicante. Poi fa per estrarre un coltello dal marsupio (ma credo finga di averlo) e ti intima di dargli i soldi. Io sono riuscito a divincolarmi per poco. La cosa assurda è che non riesco a denunciarlo alle forze dell'ordine. Dopo vani tentativi via telefono, non mi resta che andare al commissariato per denunciare l'accaduto".