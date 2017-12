A 13 anni con un coltello in classe: scoperta choc in una scuola media di Chiaia

Sorpreso dagli insegnanti, in una scuola media di Chiaia, mentre teneva in classe un coltello multiuso dalla lama lunga 6 centimetri.

Il caso, di cui si è reso protagonista un ragazzino di 13 anni, è stato segnalato dal dirigente scolastico alla Polizia Municipale. Gli agenti dell'Unità operativa Chiaia sono intervenuti nell'istituto: ascoltate le insegnanti, sono venuti a conoscenza del fatto che il ragazzo, proveniente da un nucleo familiare definito "multiproblematico", pur trovato in possesso del coltello non lo aveva usato in maniera offensiva verso i compagni.

L'arma gli è stata immediatamente sottratta, ed i poliziotti hanno informato la madre. La donna ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che il ragazzino fosse in possesso del coltello, ed è stata diffidata a vigilare su di lui.

Vista la gravità di quanto accaduto è stata inoltrata un'annotazione alla Procura per i minorenni, che valuterà il fatto e il contesto familiare in cui sta crescendo il 13enne.