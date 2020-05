Panico sulla Tangenziale: donna cammina armata di coltello e minaccia i poliziotti

Momenti di panico stamattina quando una donna armata di coltello percorreva a piedi la Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli.

Si tratta di una 52enne di Pozzuoli già nota alle forze dell'ordine che, in evidente stato di agitazione, alla vista degli agenti della Sottosezione Autostradale di Fuorigrotta, dipendente dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli, ha estratto un coltello da cucina cercando di colpire i poliziotti che tentavano di immobilizzarla.

In quei frangenti è giunto in supporto un equipaggio del Commissariato di P.S. di Pozzuoli e la donna, anche con l’aiuto del personale sanitario giunto sul posto, è stata resa inoffensiva e trasportata presso un nosocomio dove è stata ricoverata. La 52enne è stata denunciata per minacce aggravate, tentate lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di arma.