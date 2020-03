Vomero, alla vista della pattuglia della Polizia getta coltello a terra

Gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sorpreso martedì sera in via Tino da Camaino due giovani a bordo di uno scooter, ai quali hanno intimato l’alt.

Il conducente, alla vista della pattuglia, ha lanciato un coltello a terra ed ha accelerato la marcia fino a quando, dopo un inseguimento, il motociclo è stato bloccato in via San Mandato, ma i due ragazzi si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno recuperato il coltello ed accertato che lo scooter era stato rubato nel novembre scorso.