Litigano in strada per una donna, poi si ritrovano in clinica e finisce a coltellate

I Carabinieri della stazione di Acerra hanno arrestato per tentato omicidio un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

I fatti sono avvenuti questa notte presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra. L’arrestato, in compagnia del padre, ha affrontato e poi aggredito con vari fendenti tre persone un 51enne, un 60enne ed un 43enne.



Il 51enne è stato trasportato, in 'codice rosso', per ferite da taglio al torace, presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove tutt’ora si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Le altre due persone in osservazione con ferite da taglio, ma non sono in pericolo di vita.

Le cinque persone coinvolte, tutte del posto, si sono trovate fortuitamente nella stessa clinica: poco prima avevano litigato in strada. Il motivo della lite è una pregressa relazione sentimentale tra il 51enne e la moglie dell’arrestato. L’uomo sarà tradotto in carcere.

I Carabinieri sono alla ricerca del coltello utilizzato per il crimine.