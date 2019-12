Accoltellò più volte un 26enne per motivi personali: fermato minorenne

Sabato scorso, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei confronti di un 17enne ritenuto responsabile di tentato omicidio.

Il minore, nella notte del 31 ottobre scorso, in seguito ad un litigio per motivi personali, aveva aggredito in Vico Colonne al Lavinaio un 26enne colpendolo con numerose coltellate. Ieri il fermo è stato convalidato.