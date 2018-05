Colpo beffa per la banda del buco: la banca è online

Le uniche banche a non avere soldi in cassaforte sono quelle online. Hanno scelto una di queste gli uomini della banca del buco che oggi pomeriggio hanno tentato il colpo in una filiale informativa. I banditi hanno provato a “svaligiare”, almeno nelle loro intenzioni, il punto informativo di “Che Banca” in via Vittorio Emanuele, a pochi passi da via Santa Brigida. Anziché il consueto caveau con cassaforte hanno trovato solo moduli e materiale informativo ed hanno dovuto fare dietrofront a mani vuote.

Gli è andata anche bene perché la filiale era collegata alla centrale operativa della Questura di Napoli. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti ma i ladri erano già scappati utilizzando lo stesso passaggio da cui erano entrati. Sono comunque in corso le indagini dei poliziotti che partiranno proprio dalle immagini delle videocamere di sorveglianza. Gli autori del colpo beffa erano però tutti incappucciati. Gli investigatori dovranno basarsi su altri dettagli.