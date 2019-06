Colpo della banda del buco nel cuore di Napoli: bottino di 100mila euro

Maxi rapina in banca nel cuore di Napoli. Malviventi hanno preso di mira la Banca Popolare di Milano in piazza Carità, spuntando dal sottosuolo e prendendo in ostaggio i dipendenti della filiale per circa 45 minuti, fino all'apertura - che è automatica - delle casseforti. Il bottino trafugato pare si aggiri intorno ai 100mila euro

Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto i membri della "banda del buco" erano quattro, armati e a volto coperto oltre che con tute bianche. Sono fuggiti dallo stesso foro dal quale avevano fatto il loro ingresso nei locali.

Sul posto si è immediatamente recata la polizia, che è al momento a caccia dei malviventi insieme ai sommozzatori e agli addetti al sistema fognario del Comune di Napoli.