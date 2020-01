Studente denuncia: "Colpito al volto dal prof dopo la nota"

Uno studente di un istituto professionale di Torre del Greco ha denunciato di essere stato colpito da un professore con un pugno dopo una nota. Come riporta IlMattino il docente avrebbe allontanato il giovane dall'aula e il contatto fisico (ferita al labbro per il ragazzo e catenina rotta per il prof) sarebbe sorto quando lo studente avrebbe tentato di leggere cosa avesse scritto l'insegnante sul registro.

La dirigente dell'Istituto ha spiegato che la questione verrà affrontata la prossima settimana in un consiglio d'Istituto, ma che nel frattempo saranno presi a stretto giro provvedimenti nei confronti del docente e nel caso anche dello studente.