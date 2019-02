Soccavo, ragazzino colpisce con un calcio un clochard: "Vigliacco"

Un video, girato probabilmente nei mesi estivi nel quartiere di Soccavo, è tornato virale nelle ultime ore. Nel breve filmato si vede un ragazzino colpire con un calcio alle spalle un clochard, noto con il nomignolo di "Professore" nel quartiere flegreo. Il ragazzo colpisce l'uomo, lo fa cadere e poi scappa tra le risate anche dell'amico che riprende il tutto. "L'uomo colpito è un senzatetto, ma non fa male a nessuno. Anzi, è colto ed educato. Lo vidi a ottobre molto gonfio e malmesso, e sospettai lo avessero picchiato", scrive Marco Franciosi, imprenditore che ha diffuso il filmato.



Il video è stato condiviso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "Si tratta di una vigliaccata gigantesca. Si vergognino coloro che osano accanirsi con chi non sa e non può rispondere di egual moneta". Presentata denuncia alla polizia postale, il responsabile sarebbe già stato individuato.