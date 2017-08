Giugliano, colpi di pistola contro la serranda di una sala giochi

Colpi di pistola - allmeno sei proiettili esplosi - contro la saracinesca di un circolo ricreativo di Giugliano. Ad indagare sull'accaduto, i carabinieri della Compagnia di Giugliano giunti sul posto per effettuare i rilievi ed avviare le indagini.

Il gestore della sala giochi di via Salvador Allende, interrogato dai militari, ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza.