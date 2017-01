Colpi di pistola a Capodanno a Torre Annunziata

Esattamente a nove anni di distanza dall'uccisione del giovane meccanico Giuseppe Veropalumbo, si è tornato a sparare colpi di pistola nella notte di Capodanno a Torre Annunziata. Nonostante quella morte ingiusta alcuni “elementi” della città oplontina proprio non vogliono rinunciare a questa funesta tradizione. Diverse le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine e sparse in diversi punti della città. A cominciare dal rione “Provolera” dove in due diverse occasioni, intorno all'una e trenta di notte si sono sentiti nitidamente esplodere colpi d'arma da fuoco.

Quando ormai il rumore dei fuochi d'artificio e di molti botti illegali si era attenuato, nei pressi di vico Asilo Infantile si sono sentite due raffiche, da tre colpi ciascuna, di semiautomatica. Colpi di pistola sono stati denunciati anche dai cittadini del rione “Poverelli” che hanno in diverse occasioni raccontato tutto anche su Facebook poco dopo la mezzanotte. Due bossoli di una pistola caricata a salve sono stati ritrovati anche nei pressi dei grattacieli lungo via Vesuvio. Un'escalation come non si vedeva da tempo per puro “divertimento” di alcuni malviventi della zona su cui stanno indagando le forze dell'ordine sebbene sia quasi impossibile riuscire a ricostruire quale mano abbia esploso quei colpi.