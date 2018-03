Colpi di fucile contro un bar: paura a Poggiomarino

Sette colpi di fucile e terrore in città. È successo a Poggiomarino dove sono stati esplosi sette colpi di fucile contro un bar molto noto in città. Un raid avvenuto ieri sera intorno alle 20 e 30, orario di punta per l'esercizio commerciale ma fortunatamente senza feriti. Appena esplosi i colpi i clienti ed i proprietari del locale si sono riversati in strada per capire cosa fosse successo.

Gli investigatori stanno battendo tutte le piste. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, guidata dal maggiore Luigi Coppola. L'agguato è avvenuto mentre era in corso un evento dedicato alla Festa del papà e c'erano persone da tutto l'hinterland vesuviano.