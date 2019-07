Motorino bruciato a Borrelli: Simioli e la Radiazza organizzano una colletta

Un'iniziativa che sta facendo discutere è stata lanciata da Gianni Simioli. Attraverso il suo programma su Radio Marte, La Radiazza, lo speaker ha lanciato una colletta per ricomprare il motorino al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Dopo l'incendio dello scooter, che si sospetta sia avvenuto a scopo intimidatorio, Simioli ha voluto dimostrare la sua vicinanza all'amico di tante battaglie coinvolgendo il pubblico della radio in un'iniziativa di solidarietà.

In un post Facebook, la pagina ufficiale de “La Radiazza” ha pubblicato anche l'Iban a cui è possibile inviare una donazione. L'iniziativa non è stata esente da commenti negativi. A decine non l'hanno apprezzata commentandola negativamente. Altri hanno chiesto come procedere per sostenere il consigliere nel riacquisto del motorino bruciato.

Il post su Facebook