"Nessun collegamento tra Etna e Vesuvio": a NapoliToday il presidente dei Geologi

"Non esiste alcun collegamento tra l'attività eruttiva e tellurica dell'Etna e il Vesuvio": lo afferma a NapoliToday il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto. L'ipotesi di un eventuale "canale" che colleghi i due vulcani meridionali aveva allarmato i cittadini napoletani dopo la notizia del sisma 4.8 di magnitudo che questa notte, a nord di Catania, ha provocato ingenti danni e causato il ferimento di dieci persone.

"Il collegamento può essere supposto tra Etna e Stromboli. In questo caso si è notato", spiega Peduto, "che le due attività talvolta coincidono. Bisognerà studiare e approfondire queste coincidenze. Ma può essere senza dubbio escluso il collegamento tra vulcani siciliani e Vesuvio. In questo caso, infatti, non c'è alcuna supposizione, non ci sono coincidenze che spingerebbero a ipotizzare tale connessione". La rete di sorveglianza all'avanguardia, però, "consente di monitorare costantemente le attività dei vulcani italiani. Purtroppo nel nostro paese non manca nessuno dei cosiddetti georischi. Bisogna quindi pianificare e prevenire, essere sempre pronti", conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto.