Colla davanti all'ingresso della Moschea: fermato il "Boss di San Gennaro Vesuviano"

Estorceva denaro alla comunità bengalese di San Gennaro Vesuviano. Un uomo è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento cautelare, emesso dal Gip di Napoli su richiesta della Dda, è stato eseguito questa mattina dai carabinieri della Stazione di San Gennaro Vesuviano.

Come è emerso dalle indagini, l'uomo chiedeva il pizzo o "colletta" come lo definiva, agli immigrati presentandosi come il "Boss di San Gennaro Vesuviano". Diversi gli episodi intimidatori commessi. L'uomo era arrivato ad incollare l'ingresso del locale adibito a moschea, così da impedirne l'ingresso ai fedeli. Le indagini hanno preso il via grazie alle denunce da parte alcuni componenti della comunità bengalese.