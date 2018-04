Le Iene e il servizio sul Presidente Fico: "Paga in nero la collaboratrice domestica"

Il presidente della Camera Roberto Fico pagherebbe in nero la collaboratrice domestica che lavora nella casa napoletana dove l'esponente Cinque Stella e la sua compagna vivono. È quanto emerge da un'inchiesta delle Iene che andrà in onda questa sera, 29 aprile, ed è stata però anticipata da diversi organi di stampa nazionali. Intercettato da un giornalista della trasmissione Mediaset, il presidente Fico pare in difficoltà. "Imma", questo il nome della colf, "è una carissima amica", così la definisce Fico. Il servizio, che porta le firme di Monteleoni e Occhipinti, fornisce diverse testimonianze di fonti vicine al Presidente Fico. "Imma lavora in quella casa perché ha bisogno di lavorare, e accetta quello che le danno", riferisce una delle fonti.



RAPPORTO DI LAVORO - Nel servizio, Imma risponde a una persona che le chiede informazioni, registrando con telecamera nascosta. "Lavoro qui, prendo 500 euro al mese, i contributi li pagano. Faccio turni da mezzogiorno alle tre e dalle 6 alle sette e mezza. Volevo anche andare via ma sono rimasta per l'affetto per la bambina, l'ho cresciuta", dice Imma. Ma il Presidente Fico è perplesso: "Nessun rapporto di lavoro, Imma è amica della mia compagna Yvonne. Ogni tanto vanno insieme a fare la spesa".