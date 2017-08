Classifica Cognomi: gli ‘Esposito’ tengono testa, seguiti da ‘Russo’ e ‘Romano’

Gli Esposito restano in testa nella classifica dei cognomi più diffusi in Campania e in provincia di Napoli. Questo è quanto emerge dai dati di Cognomix, il sito specializzato in materia.

Completano il podio, sia a livello regione che provinciale, i Russo ed i Romano, in ordine di posizione.

Quarto posto, invece, per i Coppola.

Ecco le classifiche nel dettaglio: