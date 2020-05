Quali sono i cinque cognomi più diffusi a Napoli? La classifica

Quali sono i cinque cognomi più diffusi a Napoli e in provincia? Per saperlo ci siamo affidati a Cognomix, portale specializzato nell'analisi onomastica suddivisa per regioni. In particolare, ecco la classifica dei cinque cognomi più diffusi tra Napoli e i conffni provinciali, con accanto il numero delle famiglie in Italia e in provincia.

Esposito (23mila famiglie circa in Italia, 12203 nella provincia di Napoli)

Russo (31mila famiglie circa in Italia, 6647 nella provincia di Napoli)

Romano (18mila famiglie circa in Italia, 3482 famiglie nella provincia di Napoli)

De Rosa (6mila famiglie circa in Italia, 2467 famiglie nella provincia di Napoli

De Luca (12mila famiglie circa in Italia, 1996 famiglie nella provincia di Napoli).