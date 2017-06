Cognati spacciatori: sequestrati 108 kg di marijuana

I Carabinieri delle Stazioni di Sant’Antonio Abate e Lettere hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spacci un 52enne di Lettere già noto alle forze dell'ordine e un 27enne di origini albanesi residente a Pompei, incensurato, cognato del primo.

Nel corso di perquisizioni effettuate contemporaneamente a Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità e Pompei, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 108 kg di marijuana contenuti in 22 bustoni di cellophane chiusi ermeticamente e nascosti in un box a Santa Maria la Carità nella disponibilità di entrambi. Sequestrati anche 6500 euro in casa del 27enne.

Gli arrestati, dopo le formalità, sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale.