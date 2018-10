Tangenziale bloccata e code in uscita dall'A3: la situazione

Problemi per la viabilità a Napoli e in provincia stamane. Come riportato da Muoversi in Campania, sulla Tangenziale di Napoli, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra gli svincoli Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli.

Code anche per quanto riguarda l'A3 Napoli-Salerno, per traffico intenso sulla viabilità esterna: auto incolonnate in uscita a Napoli Centro/Via Ferraris verso Napoli.