Droga tra i fiori: autotrasportatori in manette

Insieme ai fiori olandesi hanno provato a far arrivare in Italia un altro prodotto altrettanto fruttuoso. Tra i tulipani c'erano anche 14 chili di droga che gli è valso l'arresto. I militari della Guardia di finanza di Scafati hanno arrestato due autotrasportatori di Pompei che trasportavano sul loro tir un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L'obiettivo era quello di far arrivare i fiori nel mercato floreale mariano e poi girare la cocaina nei depositi della criminalità organizzata locale.

Un fiume di droga, visto che erano 14 i chili di cocaina purissima importata dal mercato olandese. Un piccolo tesoro che, se rivenduta e tagliata, avrebbe fruttato oltre quattro milioni di euro. La droga è stata scoperta grazie all'aiuto del cane antidroga Zebon. I due camionisti a bordo del tir sono accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e dovranno risponderne dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore. I militari delle Fiamme gialle continueranno le indagini per capire a chi fosse diretto il carico.