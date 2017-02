Nascondevano la cocaina sul terrazzo: coppia arrestata

Una coppia di Torre Annunziata è finita ai domiciliari in attesa di rito direttissimo. I due avevao pensato a un nascondiglio per la droga sul terrazzo del loro appartamento: un vano ricavato in una parete al quale si accedeva rimuovendo una piastrella.

Ma i carabinieri li hanno scoperti. Fermati dunque un 28enne e la sua compagna 39enne. Dietro alla piastrella, due involucri di cellophane contenenti 74 grammi di cocaina e una busta di plastica con 40 dosi, ovvero altri 12 grammi.

Sequestrati inoltre un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, 480 euro in denaro contante ritenuti provento di attività illecita.