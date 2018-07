Dieci chili di cocaina in casa: il sequestro

Giravano intorno ad un'abitazione di Casalnuovo in maniera frenetica. Entrambi pluripregiudicati, hanno attirato così l'attenzione dei militari della guardia di finanza che hanno deciso di pedinarli fin dentro l'abitazione e poi fare irruzione. Così i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno scoperto una partita di cocaina di dieci chili. L'abitazione era stata adibita a laboratorio per il taglio della sostanza stupefacente che era già divisa in 12 panetti.

C'erano anche un bilancino di precisione e la macchinetta per confezionare sottovuoto la sostanza. La droga, se fosse stata rivenduta, avrebbe fruttato tre milioni di euro. In casa c'erano quattro persone, tutti napoletani, che sono state tutte arrestate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Erano già noti alle forze dell'ordine per traffico internazionale di stupefacenti. Tutti sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale.