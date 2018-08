Cocaina nel salvadanaio: la scoperta

Non custodiva lì i suoi risparmi come per generazioni, centinaia e centinaia di giovani hanno fatto prima di lui. Nel salvadanaio aveva nascosto qualcos'altro ma è stato scoperto. I carabinieri di Sant'Antimo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 27enne del posto. Già noto alle forze dell'ordine, era ai domiciliari sempre per lo stesso reato.

I militari hanno perquisito la sua abitazione scoprendo che aveva nascosto 90 grammi di cocaina all'interno di un salvadanaio, insieme a 7945 euro in contanti. Inoltre, sempre in camera da letto, aveva anche un bilancino di precisione mentre in un pensile da cucina sul balcone di casa aveva nascosto due panetti di hashish di 75 grammi. Il giovane è stato arrestato e portato a Poggioreale in attesa del giudizio con rito direttissimo.