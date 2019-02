Cocaina nel reggiseno: nascoste 20 dosi

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno arrestato nella tarda serata di ieri, una donna di 52 anni, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato la donna, a bordo di un’auto, una Fiat Punto, percorrere via Litoranea. Ad un certo punto ha accostato per far salire un’altra donna. Gli agenti hanno notato la 52enne mentre cedeva della sostanza stupefacente in cambio di 20 euro dalla passeggera.

Prontamente intervenuti hanno rinvenuto e sequestrato venti dosi di cocaina che la spacciatrice nascondeva nel reggiseno e una bustina di marjuana che invece era nel cruscotto dell’auto oltre i 20euro che aveva appena “incassato”. La donna questa mattina sarà condotta innanzi al tribunale di Torre Annunziata per il rito direttissimo.