Trasporta droga in pullman: scoperto grazie al cane-poliziotto

Portava tre chili di droga in una borsa. Per sfuggire ai controlli ha preso un pullman di notte che lo portava a Catania. È stato scoperto lo stesso un 30enne napoletano arrestato in Sicilia dalla Squadra mobile. Insieme ai colleghi dell'unità Cinofila sono riusciti a intercettare l'uomo. In realtà a riuscire a fare la scoperta è stato il cane Sky, un pastore tedesco di due anni.

Nel corso di controlli a campione, sono stati setacciati dal cane due pullman. A bordo di uno di questi c'era il trafficante che è stato fermato dagli agenti. Con lui trasportava tre chili di cocaina. L'aveva nascosta in tre panetti da un chilo piazzandola sotto al sedile in una busta di plastica. Il 30enne è finito in manette.