Cocaina nel pacchetto di caramelle: la scoperta

Dosi di cocaina nella scatola delle caramelle che aveva in auto. A nulla è valso il tentativo di un 33enne di Napoli di sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine: è stato arrestato e portato al carcere di Poggioreale. L'uomo era a Portici, percorreva largo Arso a bordo di una Fiat Panda. Alla vista degli agenti del locale Commissariato di Polizia ha invertito il senso di marcia dirigendosi in direzione Napoli.

L'arresto

I poliziotti hanno notato questo movimento e lo hanno seguito tenendosi a distanza. In questo modo hanno notato che a via Atripaldi si è accostato cedendo una dose di sostanza stupefacente ad un presunto acquirente. In quell'istante è stato bloccato ed a seguito di una perquisizione nell'auto sono state ritrovate dosi di cocaina nascoste all`interno di una scatolina per caramelle.