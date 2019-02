Cocaina e mozzarella di bufala da Napoli: arrestato 46enne

Faceva arrivare mozzarella di bufala e cocaina da Napoli fino in provincia di Vicenza, dove lavorava da anni, per poi rivenderle. Per questo motivo è stato arrestato un 46enne napoletano a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto

A stringergli le manette ai polsi sono stati i carabinieri di Valdagno che hanno scoperto la droga all'interno della sua abitazione. I militari hanno trovato quasi 50 grammi di cocaina pura e 27mila euro in contanti. L'uomo è stato immediatamente arrestato ed è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

