Giugliano, getta cocaina dall'automobile: arrestato

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato in flagranza un 25enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. In via Pozzolaniello, a bordo della su autovettura e alla vista degli operanti, per sottrarsi a controlli l'uomo si è dato alla fuga venendo comunque bloccato dopo un breve inseguimento nel corso del quale ha gettato dal finestrino un involucro poi recuperato e risultato contenere 55 grammi di cocaina. L'automobile risultava inoltre sprovvista di copertura assicurativa e l'uomo senza patente, mai conseguita.



Il 25enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa della udienza di convalida.