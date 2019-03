Cocaina nei sacchetti del caffè: scoperti dal cane Kira

Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano a seguito di una certosina indagine hanno arrestato due giovani napoletani, rispettivamente di 23 e 21anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno bloccato il giovane alla guida di un’autovettura Fiat 500L lungo corso Domenico Riccardi di Cercola. Durante il controllo è arrivata a supporto una squadra della sezione cinofili della Questura con il cane Kira che ha subito segnalato la presenza della sostanza stupefacente all’interno dell’autovettura.

Le perquisizioni

I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato numerose dosi di cocaina custodite all’interno di un borsello che l’uomo aveva tentato di nascondere nel pianale dell’autovettura. Contestualmente i poliziotti hanno visto arriva un’altra auto, una Jeep Renegade, condotta dalla 21enne, la quale era intenta a compiere un giro di perlustrazione prima di imboccare corso Domenico Ricciardi. Gli agenti hanno sottoposto a controllo anche l’autovettura della donna dove, all’interno del portabagagli vi erano degli indumenti riposti in un cesto e all’interno di alcuni giubbini, sono stati rinvenuti e sequestrati quattro involucri a loro volta rivestiti con sacchetti ripieni di caffè macinato. I quattro involucri, sottoposti a sequestro contenevano in totale circa 800g. di cocaina pura.

I due alla richiesta dei poliziotti di dove abitassero, dichiaravano di essere residenti in Napoli zona San Giovanni a Teduccio ma all’interno della borsetta indossata dalla 21enne, i poliziotti hanno trovato un mazzo di chiavi di un’abitazione in Pollena Trocchia al corso Garibaldi. Dalla perquisizione effettuata all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato due bilancini di precisione, tutto il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e all’interno della cappa della cucina, numerose dosi di cocaina già confezionata e altra ancora da confezionare; dietro un mobile è stata scoperta una cassaforte all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 34mila euro. I due sono stati arrestati e condotti in carcere. In totale è stata sequestrata cocaina per un peso di poco inferiore al kilogrammo.

