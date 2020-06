“Sto andando in farmacia”: i carabinieri non gli credono e lo seguono. La scoperta

I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari, nel percorrere le strade cittadine, hanno incrociato un'auto di grossa cilindrata riconoscendo l’uomo. Hanno deciso di fermarlo e controllarlo. Solo in auto, ha riferito che si stava recando presso una farmacia di Calvizzano ed i militari sono stati al suo gioco e lo hanno lasciato andare via.

Lo hanno seguito da lontano e la sua direzione era opposta rispetto a quanto precedentemente detto. I carabinieri hanno rotto gli indugi e lo hanno fermato un’altra volta a via Enrico Fermi. Il 46enne, prima di fermarsi, comprendendo che questa volta il controllo sarebbe stato più approfondito, ha gettato un fazzoletto di carta. I militari lo hanno però raccolto ed hanno trovato al suo interno una dose di cocaina. Perquisito, è stata rinvenuto - sul sedile anteriore lato passeggero - e sequestrato un pacchetto di fazzolettini contenente altre quattro dosi di cocaina e del denaro contante ritenuto provento illecito e quindi sequestrato. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.