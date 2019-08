Auto abbandonata usata per nascondere cocaina: valeva 150mila euro

Quasi mezzo chilo di cocaina che rivenduta al dettaglio valeva 150mila euro. È quello che hanno scoperto i carabinieri della stazione Quartiere 167 a Scampia. I militari hanno ritrovato la sostanza stupefacente all'interno di un'auto abbandonata, intestata a una persona inesistente e con il telaio contraffatto.

L'auto usata per nascondere la droga

L'auto veniva utilizzata per stoccare grandi quantità di cocaina prima che venisse imbustata e venduta al dettaglio. In totale i carabinieri hanno sequestrato 430 grammi di droga purissima. Era avvolta all'interno di otto involucri di cellophane e nascosta all'interno del vano della ruota di scorta. l militari stanno provando a capire chi utilizzasse questo sistema per nascondere la droga.